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Mersin'de PKK/KCK'ya gece operasyonu!

İHA
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Giriş: 06.01.2023 10:04
Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlatıldı. 8 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şahıslardan 3'ünün Fransa'da öldürülen PKK'lı Leyla Şeylemez'in ölüm yıl dönümünde eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.
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