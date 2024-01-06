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Mersin'de otobüs yandı! Yolcular beton bariyere çarpan otobüsten son anda kurtuldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 09:01
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda gişenin beton bariyerine çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kazada 6 kişi yaralandı.
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