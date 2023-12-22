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Mersin'de MİT ve emniyetten ortak operasyon! Uyuşturucu baronu kıskıvrak yakalandı

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Giriş: 22.12.2023 08:59
Mersin'de MİT ve emniyetin yaptığı ortak operasyonla, 'G-42' koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu 'Zafer Ramadan' isimli şüpheli yakalandı.
Uyuşturucu baronu kıskıvrak yakalandı
Uyuşturucu baronu kıskıvrak yakalandı
Mersin’de MİT ve emniyetten ortak operasyon!
Mersin'de MİT ve emniyetten ortak operasyon!
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