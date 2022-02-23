23 Şubat 2022, Çarşamba
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Mersin'de Meral Akşener’e CHP tepkisi!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Mersin'deydi. Çiftçi Kemal Öncel, kentteki ziyaretleri sırasında Meral Akşener'le konuştu. Öncel konuşma sırasında Akşener'e "CHP'nin ipiyle kuyuya inme" dedi.