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Mersin'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü böyle devrildi

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Giriş: 16.01.2024 08:16
Son dakika haberine göre Mersin'in Aydıncık ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yolcu otobüsünün devrildiği ana ait görüntüleri paylaştı.
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