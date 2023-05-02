02 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mersin'de HDP’li grup HÜDA PAR’lılara saldırdı

Mersin'de HDP’li grup HÜDA PAR’lılara saldırdı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.05.2023 08:32
Mersin'de seçim çalışmaları kapsamında stant açan HÜDA PAR'lılara HDP'liler silahlı saldırı düzenledi. Havaya ateş açan saldırganlar polisin gelmesiyle kaçtı. Olayda darbedilen bir kişi yaralandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MİT kumpasının beyni ABD’de
MİT kumpasının beyni ABD'de
Mersin’de HDP’li grup HÜDA PAR’lılara saldırdı
Mersin'de HDP’li grup HÜDA PAR’lılara saldırdı
Malatya’da deprem
Malatya'da deprem
Erdoğan tarihinin en büyük oyunu alacak
"Erdoğan tarihinin en büyük oyunu alacak"
Kalp yapmayı öğrenmeleri 40 gün sürdü!
"Kalp yapmayı öğrenmeleri 40 gün sürdü!"
Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da ‘yüzyılın mitingi’
Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da ‘yüzyılın mitingi’
Yarısı Bizden Kampanyası’nın detayları
Yarısı Bizden Kampanyası'nın detayları
Bay Kemal’in HDP’li dostlarından provokasyon!
Bay Kemal'in HDP'li dostlarından provokasyon!
Milli Muharip Uçak: KAAN
Milli Muharip Uçak: KAAN
A Haber Kureyşi’nin öldürüldüğü o evde
A Haber Kureyşi'nin öldürüldüğü o evde
MİT’in Suriye’deki nefes kesen operasyonu!
MİT'in Suriye'deki nefes kesen operasyonu!
KAAN’ı imzalayıp kokpite bindi
KAAN’ı imzalayıp kokpite bindi
Daha Fazla Video Göster