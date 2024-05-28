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Mersin'de DEAŞ operasyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 09:15
Son dakika haberi... Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
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Mersin’de DEAŞ operasyonu
Mersin'de DEAŞ operasyonu
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