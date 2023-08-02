02 Ağustos 2023, Çarşamba
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Mersin’de CHP zihniyetinden İslami değerleri hedef alan tiyatro gösterisi! Tarsus Belediyesi’nin skandalına suç duyurusu
CHP zihniyetinin İslami değerleri aşağılayan yeni provokasyonuna bir yenisi daha eklendi. Tarsus Belediye Başkanlığınca düzenlenen "Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi” isimli tiyatro oyununda "Müstehcen" ve "Dini inanç değerlerini aşağılayan" alçak ifadeler yer aldı. Bu skandal karşısında Mersin Valiliği harekete geçerek Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.