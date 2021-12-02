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Mersin'de belediye meclis toplantısında gergin anlar

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Giriş: 02.12.2021 11:41
Mersin Belediye Meclisi toplantısında gergin anlar yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesinde yapımı planlanan Çamlıbel Su Sporları Merkezi ihalesinin dost firmaya verildiğini iddia etti. Bunun üzerine konuya açıklık getirmek isteyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak Söz almak istedi. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Gültak'ın mikrofonunu kapattı.
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