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Mersin’de belediye işçileri haklarını alamıyor! Başkanın şoförüydü sendika başkanı oldu

A Haber
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Giriş: 25.01.2023 10:53
Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maaş zammı ve promosyon görüşmeleri hala sürüyor. Belediye çalışanları kendilerini temsil eden sendikanın haklarını koruyamadıklarından şikayetçi. Zira Sendika Başkanı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının eski makam şoförü...

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