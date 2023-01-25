25 Ocak 2023, Çarşamba
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Mersin’de belediye işçileri haklarını alamıyor! Başkanın şoförüydü sendika başkanı oldu
Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maaş zammı ve promosyon görüşmeleri hala sürüyor. Belediye çalışanları kendilerini temsil eden sendikanın haklarını koruyamadıklarından şikayetçi. Zira Sendika Başkanı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının eski makam şoförü...