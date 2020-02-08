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08.02.2020

Mersin'de 5 tonluk konteyner ev sel sularına kapıldı

Mersin'de aşırı yağışlar nedeniyle 5 tonluk konteyner ev, sel sularına kapıldı. Kısa süre sonra evinin sel sularıyla sürüklendiğini gören Necmettin Eker ise, 'Allah’ım yardım et' diyerek dua etti.

Çamlıyayla ilçesinde, iki gündür devam eden ve metrekareye 250 kilogram düşen yağış, sele neden oldu. Sarıkavak Mahallesi'nde Necmettin Eker'e ait 5 tonluk konteyner evi, sel suları bastı.

SEL ALANINDAN UZAKLAŞTI

Necmettin Eker, ailesini dışarı çıkarıp bazı eşyaları da yanına alarak sel alanından uzaklaştı.

'ALLAH'IM YARDIM ET'

Kısa süre sonra evinin sel sularıyla sürüklendiğini gören Necmettin Eker ise, 'Allah'ım yardım et' diyerek dua etti.

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