08 Eylül 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mersin yangını kontrol altında! Vali son durumu anlattı

Mersin yangını kontrol altında! Vali son durumu anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.09.2022 12:20
Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangın, dün sabah saatlerinde Büyükeceli Karadere mevkisindeki ormanda çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler, Mersin-Antalya D-400 kara yolundan da görülüyor. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip gönderildi. 1 uçak ile 3 helikopterin de katıldığı söndürme çalışmaları sürüyor. Gelen son dakika bilgisine göre; Mersin'deki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mersin yangını kontrol altında
Mersin yangını kontrol altında
Başkan Erdoğan Hırvatistan’da
Başkan Erdoğan Hırvatistan'da
8 terörist etkisiz hale getirildi
8 terörist etkisiz hale getirildi
Piyasayı 1 milyar lira dolandırdı
Piyasayı 1 milyar lira dolandırdı
İstanbul’da bölücü terör örgütüne operasyon
İstanbul'da bölücü terör örgütüne operasyon
Başkan Erdoğan Hırvatistan’da
Başkan Erdoğan Hırvatistan'da
ABD’den PKK/YPG’ye eğitim
ABD'den PKK/YPG'ye eğitim
Gürsel Tekin masanın altına bomba döşedi
"Gürsel Tekin masanın altına bomba döşedi"
Altılı masanın planı ortaya çıktı
Altılı masanın planı ortaya çıktı
CHP yandaşından itiraflar: Süreç çoklu adaya gidiyor
CHP yandaşından itiraflar: Süreç çoklu adaya gidiyor
Belgrad’daki işçilerden Başkan Erdoğan’a sevgi seli
Belgrad'daki işçilerden Başkan Erdoğan'a sevgi seli
İYİ Parti’den CHP’ye dava!
İYİ Parti'den CHP'ye dava!
Daha Fazla Video Göster