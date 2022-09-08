08 Eylül 2022, Perşembe
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Mersin yangını kontrol altında! Vali son durumu anlattı
Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangın, dün sabah saatlerinde Büyükeceli Karadere mevkisindeki ormanda çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler, Mersin-Antalya D-400 kara yolundan da görülüyor. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip gönderildi. 1 uçak ile 3 helikopterin de katıldığı söndürme çalışmaları sürüyor. Gelen son dakika bilgisine göre; Mersin'deki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.