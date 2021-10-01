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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı

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Giriş: 01.10.2021 09:17
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı devam ediyor. CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kültür ve İmar AŞ'den günde sessiz sedasız 25 ila 50 işçiyi ekmeklerinden ederek kapı dışarı ediyor. İşten atılan işçilerin çoğu Cumhur İttifakı'nın desteklediği için suçlanıyor. Mağdur işçiler toplu işten çıkarmalara tepki gösterdi.
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