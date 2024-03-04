Merkez üssü Çanakkale! İstanbul ve çevresinden hissedildi! AFAD ilk detayları duyurdu

Son dakika depremler... Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve Bursa'dan da hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Çanakkale olduğu saat 21.38'de Çanakkale'nin Yenice ilçesinde ve 4.9 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

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