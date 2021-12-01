01 Aralık 2021, Çarşamba
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Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesi ne anlama geliyor? Uzman isimler değerlendirdi
Son dakika haberi... TCMB, Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu paylaştı. Peki Merkez Bankası'nın müdahalesi ne anlama geliyor? Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haldun Soydal ve Sabah Gazetesi Ekonomi yazarı Dilek Güngör, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.