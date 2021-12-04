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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun acı günü! Kız kardeşi Serap Görcü vefat etti

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Giriş: 04.12.2021 09:10
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yoğun çalışmaları arasında hastanede yaşam mücadelesi veren kız kardeşiyle de ilgileniyordu. Acı haber geldi. Kardeşi Serap Görcü hayatını kaybetti. Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun acı gününde başsağlığı mesajları da geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kavcıoğlu'na taziyelerini iletti. 51 yaşında hayata gözlerini yuman Serap Görcü bugün İstanbul Kartal'da Zeytinlik Ulu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Kocatepe Mezarlığı’na defnedilecek.
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