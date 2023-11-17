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Merkava tankları enkaza döndü! Hasar gören tanklar TIR'larla bölgeden taşındı

A Haber
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Giriş: 17.11.2023 11:42
Katil İsrail ordusu gazze'de ağır kayıplar verdi.Hasar gören tankların tahliye görüntüsü kameralara yansıdı.
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