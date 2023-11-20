20 Kasım 2023, Pazartesi
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Merhum Başbakan Erbakan 1 doların sırrını işte böyle anlatmıştı: Siyonizmin parasıdır!
Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, yıllar önce katıldığı bir televizyon programında doların sırrına değinmişti. Siyonizme kaynak sağlamak amaçlı kullanılan para, katil İsrail’in Gazze’deki sivil katliamıyla yeniden gündeme geldi. İşte merhum lider Erbakan'ın o müthiş tespiti...