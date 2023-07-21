Merdiven altı güneş kremlerine dikkat! Sahte güneş kremi nasıl anlaşılır?

Yaz mevsiminde kullanılan merdiven altı güneş kremlerine dikkat. Güneş kremi sağlığınızdan edebilir. Peki sahte güneş kremi nasıl anlaşılır? Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan dermatoloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdemir anlattı.

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