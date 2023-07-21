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Merdiven altı güneş kremlerine dikkat! Sahte güneş kremi nasıl anlaşılır?

A Haber
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Giriş: 21.07.2023 12:34
Yaz mevsiminde kullanılan merdiven altı güneş kremlerine dikkat. Güneş kremi sağlığınızdan edebilir. Peki sahte güneş kremi nasıl anlaşılır? Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan dermatoloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdemir anlattı.
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Sahte güneş kremi nasıl anlaşılır?
Sahte güneş kremi nasıl anlaşılır?
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