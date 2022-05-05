Merdin çıkmak mı faydalı, inmek mi? İnerken dengede durmak daha zor

Merdiven inenler çıkanlara göre daha çok kilo veriyor. Yurt dışında yapılan araştırmada 60 yaş üzeri 30 kilolu kadından 12 hafta boyunca merdiven kullanmaları istendi. Kadınların yarısı merdiven çıkarken, diğer yarısıysa indi. Çalışmanın sonundaysa merdiven inenlerin daha çok kilo kaybettiği görüldü. Uzmanlar bu durumu inerken dengede durmak için daha fazla efor kullanılmasına bağlıyor.

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