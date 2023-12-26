26 Aralık 2023, Salı
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Merdan Yanardağ'dan skandal! Şehit yakınlarına tehdit savurdu
Daha önce terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı övdüğü için hapis cezası alan CHP yandaşı Merdan Yanardağ şimdi de şehit yalkınlarını tehdit etti. Özgür Özel'e tepki gösteren şehit yakınlarını hedef alan Merdan Yanardağ, "CHP'liler o cami avlularına gövde gösterisi yapmak için kitlesel olarak gelirse oraya giremezsiniz." şeklinde skandal ifadeler kullandı.