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Merdan Yanardağ'dan skandal! Şehit yakınlarına tehdit savurdu

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Giriş: 26.12.2023 10:51
Daha önce terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı övdüğü için hapis cezası alan CHP yandaşı Merdan Yanardağ şimdi de şehit yalkınlarını tehdit etti. Özgür Özel'e tepki gösteren şehit yakınlarını hedef alan Merdan Yanardağ, "CHP'liler o cami avlularına gövde gösterisi yapmak için kitlesel olarak gelirse oraya giremezsiniz." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
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