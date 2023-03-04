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Merdan Yanardağ TELE 1'de Akşener'i hainlikle itham etti

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Giriş: 04.03.2023 10:11
Güncelleme:04.03.2023 10:19
CHP'nin kanalı TELE 1'de geçtiğimiz günlerde de Akşener'i "seçimi kaybettiren lider" olarak damgalayan Merdan Yanardağ yine çok ithamlarda bulundu: “Meral Akşener 5’li çetenin operasyonunun parçası haline gelmiştir. 2 yıl bir ittifakın parçası olacaksınız ve seçimlere 2 bucuk ay kala masadan kalkacaksınız. Gerekçesi de dayatmayla karşılaşmış. Kılıçdaroğlu’da kazanacak aday değilmiş. Ben şunu anlamadım dayatmayı kim yapıyor? 5 parti uzlaşmış 1 parti var karşı çıkan. Ölçü ne ölçü kendisi. Bu kadar gayri ciddi bu kadar temelsiz bir değerlendirme görmedim. Akşener Türkiye’nin geleceğine ihanet etmiş durumdadır. ”
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