04 Mart 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Merdan Yanardağ TELE 1'de Akşener'i hainlikle itham etti
CHP'nin kanalı TELE 1'de geçtiğimiz günlerde de Akşener'i "seçimi kaybettiren lider" olarak damgalayan Merdan Yanardağ yine çok ithamlarda bulundu: “Meral Akşener 5’li çetenin operasyonunun parçası haline gelmiştir. 2 yıl bir ittifakın parçası olacaksınız ve seçimlere 2 bucuk ay kala masadan kalkacaksınız. Gerekçesi de dayatmayla karşılaşmış. Kılıçdaroğlu’da kazanacak aday değilmiş. Ben şunu anlamadım dayatmayı kim yapıyor? 5 parti uzlaşmış 1 parti var karşı çıkan. Ölçü ne ölçü kendisi. Bu kadar gayri ciddi bu kadar temelsiz bir değerlendirme görmedim. Akşener Türkiye’nin geleceğine ihanet etmiş durumdadır. ”