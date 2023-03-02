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Merdan Yanardağ: "Meral Akşener, AK Parti iktidarına 5 yıl daha hediye etmek üzere"

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2023 10:31
Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kazanırsa bunun sorumlusunun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olacağını söyledi.
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