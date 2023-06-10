Merdan Yanardağ başörtüsünü hedef aldı! TELE 1 ekranlarında skandal sözler: Kaos kargaşa felaket olur

CHP'nin fondaş medyası TELE 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ dini değerlere olan nefretini bir kez daha gözler önüne serdi. Başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişikliği süreciyle ilgili konuşan Merdan Yanardağ çarşaf ve peçe üzerinden Türkiye'nin Afganistanlaşma sürecine girdiği algısına soyundu. Öte yandan Yanardağ, başörtülü kadınların kamu kurumlarında görev almaması gerektiğini savunan skandal ifadeler kullandı.