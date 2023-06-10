10 Haziran 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Merdan Yanardağ başörtüsünü hedef aldı! TELE 1 ekranlarında skandal sözler: Kaos kargaşa felaket olur
CHP'nin fondaş medyası TELE 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ dini değerlere olan nefretini bir kez daha gözler önüne serdi. Başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişikliği süreciyle ilgili konuşan Merdan Yanardağ çarşaf ve peçe üzerinden Türkiye'nin Afganistanlaşma sürecine girdiği algısına soyundu. Öte yandan Yanardağ, başörtülü kadınların kamu kurumlarında görev almaması gerektiğini savunan skandal ifadeler kullandı.