"Mercek-23" operasyonlarında 2 bin 269 silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik yurt genelinde gerçekleştirilen "Mercek-23" operasyonlarında 2 bin 269 silahın ele geçirildiğini, 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

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