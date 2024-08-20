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"Mercek-23" operasyonlarında 2 bin 269 silah ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 08:34
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik yurt genelinde gerçekleştirilen "Mercek-23" operasyonlarında 2 bin 269 silahın ele geçirildiğini, 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.
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2 bin 269 silah ele geçirildi
2 bin 269 silah ele geçirildi
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