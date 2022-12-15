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Meral Akşener'ten Ekrem İmamoğlu'na: Yeni başladı çak! O anlar sosyal medyada gündem oldu

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Giriş: 15.12.2022 22:39
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün hakkında 2 yıl 7 ay hapis cezası verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane'ye giderek ziyaret etmişti. İkilinin kararı kutluyormuş gibi gülümseyerek kucaklaşması ise sosyal medyada gündem olurken "yeni başlıyoruz" ifadelerinin kullanılması dikkat çekti. İşte detaylar... .
Yeni başladı çak!
"Yeni başladı çak!"
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