Meral Akşener’in “yüreksizler” çıkışına Ekrem İmamoğlu’ndan cevap: Her şey çok güzel olacak

İYİ Parti lideri Meral Akşener 26 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da partisinin toplantısında Başkan Erdoğan'ın karşısına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastederek iki kazanacak aday çıkardıklarını ancak ikisinin de yürekli ve fedakar bir tutum sergileyemediklerini söylemişti. Ekrem İmamoğlu’na bu açıklamaya yönelik görüşleri soruldu. İmamoğlu topu taca atıp cevap vermekten kaçarak “Her şey çok güzel olacak” dedi.