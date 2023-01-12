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Meral Akşener'in siyasi serüveni | ANALİZ

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Giriş: 12.01.2023 08:34
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in siyasi serüveni nasıl? İYİ Parti'de hırsın ve ayak oyunlarının eksik olmadığı bir süreç yaşandı. Detaylar analiz haberimizde...
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