Meral Akşener'in siyasi serüveni | ANALİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in siyasi serüveni nasıl? İYİ Parti'de hırsın ve ayak oyunlarının eksik olmadığı bir süreç yaşandı. Detaylar analiz haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN