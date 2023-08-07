Meral Akşener'in sağ kolu Ünzile Yüksel'den A Haber'e iftira! Yalanda boyut atladılar: "Kırsalda A Haber yayınları kiralanıyor" yalanı

Seçimlerde alınan yenilgi sonrası CHP ve İYİ Parti'de kaos sürerken, başarısızlığın üstünü örtmek için iki parti de yalanda boyut atladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrası kırsalda yaşayan vatandaşı "cahil" ilan etmiş, CHP ise A Haber'in para karşılığı izlettirildiği iftirasını atmıştı. İYİ Parti de CHP'nin yalanını sürdürdü. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Karadeniz'de bulunan köy kahvehanelerinde A Haber yayınlarının açık olduğunu ve bu yüzden seçimi kazanamadıklarını söyledi. Yüksel, "kırsalda A Haber yayınları kiralanıyor" iftirasını attı.

Türkiye, 2024 yerel seçimlerine sayılı bir zaman dilimi kala muhalefet unsurlarının yalan ve algıya dayalı kirli siyasetine maruz kalıyor.



Bu durumun son örneği İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel'in Ekremci Sözcü TV'de yaptığı açıklamalarda bir kez daha gözler önüne serildi.



Yüksel, Meral Akşener'in "Lamı cimi yok kaybettik" sözleriyle paralel olarak "2023 seçimlerinde sadece kaybeden Kılıçdaroğlu değil, hepimiz kaybettik. Muhalefet bu seçimi kaybetti. Kimse biz bu seçimi kazandık diyemez" ifadelerini kullandı.

KÖYLÜLERİ KÜÇÜMSEDİ! "A HABER İZLENDİĞİ İÇİN KAZANAMADIK" İMASI

Ancak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı seçimin kaybedilmesini izansız ve temelsiz bir dayanakla açıklamaya yeltendi. Köylerde sadece kahvehanelerde TV izlendiğini söyleyerek köylüleri küçümsedi, buralarda A Haber açık olduğu için seçimi kazanamadıklarını iddia etti.



Yüksel mesnetsiz iddiasını Giresun ve Karadeniz köylerini örnek vererek sürdürdü: Siz Giresun'un Karadeniz'in köylerini biliyorsunuz. Bir kahve vardır köyde; o kahvehanelere köylü vatandaşlar gelir oturur akşamüstü... Bir tek televizyon açıktır. Kahvehanelerde sadece A Haber ve TRT'nin açıldığı kanallar var. Bu seçim çalışmalarında bizzat yerinde gördüm. Kahveci diyor ki bana 'niye bu kanallar açık?' ben de "başkası yok mu?" dedim. Kulağıma eğildi diyor ki 'Bunlar kiralandı'

"TABAN İTTİFAKSIZ SEÇİM İSTİYOR"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel'in gündeminde yerel seçimlerde CHP ile olası ittifak da var idi... Yüksel, seçimlere ittifaksız girecekmiş gibi çalıştıklarını belirterek, "Yerel seçimlerde ittifaklar için çok erken... Ama bizim taban ve gittiğimiz yerlerde teşkilatlar ve halktan "ittifaksız girin tavsiyesi fazlasıyla var. Ve kendimiz girecekmiş gibi çalışıyoruz" dedi.

CHP'DEN "A HABER KAHVEHANELERDE ÜCRET KARŞILIĞI İZLLETİRİLİYOR" İFTİRASI

28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası CHP, A Haber'in para karşılığı izlettirildiği iftirasında bulunmuş, seçimi kaybetme nedenleri arasında bu durumu örnek göstermişti.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal "A Haber'in belli yerlerde, mesela bazı kahvelerde ücret karşılığı izlettirildiğini biliyorum. Böyle anlaşmalar yapılmış" aleni bir şekilde yalan söylemişti.





KILIÇDAROĞLU KIRSALDAKİLERİ 'CAHİL' İLAN ETTİ: "TRT İZLİYORLAR O YÜZDEN KAYBETTİK"

Kemal Kılıçdaroğlu ise seçim sonrası kırsal yaşayan kesmi 'cahil' ilan edip, "Okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş" açıklamasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, kaybetme nedenini de köylülerin TRT izlemesine bağlamış, "Sözcü TV ve diğer kanallar oralarda izlenmiyor, sadece TRT izleniyor" demişti.