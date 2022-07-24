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Meral Akşener'in neden aday olmadığı belli oldu: Pervin Buldan'dan ittifak ortağına sert sözler

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Giriş: 24.07.2022 00:32
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin tüm temsilcilerinin kendisini istemesine rağmen 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını duyurmuştu. İYİ Parti'nin ittifak ortağı HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan'dan konuya ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi. Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığını desteklemediklerini ifade eden Buldan, "Durduğu çizginin ve yönetim anlayışının cumhurbaşkanlığına uygun olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.
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