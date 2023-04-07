Meral Akşener’in kurşun şovuna tepki yağdı! Saldırı algısı tutmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Meclis'te grup kürsüsünde yaptığı mermili şov, kamuoyunda bekledikleri ilgiyi görmedi. Ama yine de vekiller, Meclis çatısı altında bu provokasyona alet olduğu için İYİ Parti lideri Akşener'e tepkili… Genel kanaat şu; Meral Akşener, partisinin eriyen oylarını geri getirmek için bocalıyor.

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