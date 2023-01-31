31 Ocak 2023, Salı
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Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na tehlikeli tuzağı! CHP liderinin "siyasi karizması" nasıl çizildi?
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na "çektiği operasyonu" CHP'li gazeteci Enver Aysever dikkat çeken sözlerle gözler önüne serdi. Aysever videosunda Akşener tarafından Anadolu turuna çıkarılan İmamoğlu'nun CHP liderini zor durumda bırakmak üzere gönderildiğini ifade etti. Ayrıca İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konunda olumsuz görüşlerini kamuoyuyla paylaşmasını sert bir dille eleştiren gazeteci Aysever, Akşener'in oynadığı sinsi plana dikkat çekti. Son olarak Akşener, Kılıçdaroğlu'na kendi açıklamaları üzerinden de bir tuzak kurdu. Bir televizyon kanalında "13 Şubat'ta cumhurbaşkanımızı açıklayacağız" diyen CHP liderini de yalanyalan İYİ Parti'nin ta kendisi oldu. İP Sözcüsü'ne Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yalanlatan Akşener, masada istediği gibi "at koşturabildiğini" gösterdi.