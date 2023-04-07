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Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray'dan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "topal ördek" itirafı: 300'ü aşamazsak işimiz zor

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Giriş: 07.04.2023 16:10
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, katıldığı bir yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda "topal ördek" olabileceğini belirtti. Çıray, Meclis'te çoğunluğu sağlayamamaları durumu ile ilgili bir değerlendirme yaparken, "300 çoğunluğunu aşamazsak Kemal Kılıçdaroğlu topal ördek olur" dedi. Çıray, Akşener'in masadan kalktığı süreçte oy oranlarının düştüğünü de itiraf etti

Partiler arasında yürütülen görüşmelerde 4 partinin CHP listesinden seçime girme kararı alındı. Daha önce "ittifak içinde ittifak" önerisi gündeme gelmiş; Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi bu öneriyi görüşmüş, ancak görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı.

7'Lİ KOALİSYONDA KONTENJAN KRİZİ
9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na listelerin teslim edilmesine sayılı günler kala 7'li koalisyonda yeni bir gelişme yaşandı.

14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği seçimlerinde liste hazırlıkları devam ederken 7'li koalisyonda yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre ittifaktaki 4 küçük parti; Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti; CHP listelerinden seçime girecek. Küçük ortaklara ayrılan bu kontenjan CHP tabanını rahatsız etti.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU TOPAL ÖRDEK OLUR"
İYİ Parti Genel Başkandanışmanı Aytun Çıray, katıldığı yayında seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener'in masadan kalktığı süreçte oy oranlarının düştüğünü belirten Çıray, Meclis'te çoğunluğu sağlayamamaları durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çıray, şöyle konuştu: "Bizim Millet İttifakı olarak iki tane hedefimiz var. Birinci aşamada 300 milletvekili yüzde yüz aşmalıyız. Çünkü Kılıçdaroğlu başkan seçilecek. Eğer 300 çoğunluğunu aşamazsak Kemal Kılıçdaroğlu topal ördek olur. Yani parlamentoda çoğunluğu kaybeden bir cumhurbaşkanının rahat çalışması, kararlar çıkarması zordur"

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