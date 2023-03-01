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Meral Akşener'in adaylık açıklaması: Onun bunun değil, milletin dediği olacak

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Giriş: 01.03.2023 13:16
Meral Akşener, ''Bu karar üç beş kişiyle değil milletçe verilecek. Kişilerin kaprisleri değil, milletin iradesi tecelli edecek. Onun bunun değil, milletin dediği olacak.'' dedi.
Meral Akşener’in adaylık açıklaması
Meral Akşener'in adaylık açıklaması
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