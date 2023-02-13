Meral Akşener'e tepki gösteren depremzedelere küfür: "Burası siyaset yeri değil"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen şehirler arasında yer alan Malatya'yı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e vatandaşlar sert çıktı. Halen enkaz altında yakınlarının olduğunu söyleyen depremzedeler "Burası siyaset yeri değil" diyerek tepki gösterdi. Yaşananlar sonrası araya giren İYİ Partililerin depremzedelere küfrettiği öne sürüldü.