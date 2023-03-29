29 Mart 2023, Çarşamba
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Meral Akşener’den tartışılacak açıklamalar! PKK’nın yedili koalisyona desteğini unuttu! Akşener’in Yavuz Ağıralioğlu sessizliği
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, terör örgütü PKK elebaşlarının yedili koalsiyona desteğini görmezden gelerek Cumhur İttifakı'nı hedef aldı. Akşener, ''14 Mayıs; Türkiye düşmanları ile, Türk milletini, hak ettiği Türkiye'ye, kavuşturmayı hedefleyenlerin seçimi olacak.'' diyerek tartışılacak açıklamalara imza attı. Akşener, Yavuz Ağıralioğlu'nun istifası ile ilgili ise sessiz kalmayı tercih etti.