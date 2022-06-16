16 Haziran 2022, Perşembe
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Meral Akşener’den sel açıklaması! Temizlenmeyen rögarları görmezden geldi
Ankara'nın bazı bölgelerinde hayatı durma noktasına getiren sel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündemindeydi. Akşener sel ile mücadelede sınıfta kalan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik tepkileri görmezden geldi. Yaşananları ''doğal afet'' sözleri ile geçiştirdi.