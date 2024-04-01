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Meral Akşener'den önemli açıklamalar! İYİ Parti kurultaya gidiyor

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Giriş: 01.04.2024 15:24
31 Mart yerel seçimlere kendi adaylarıyla katılan İYİ Parti'de büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Partinin Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Akşener’i istifaya davet edip görevini bıraktığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından İP lideri Akşener bugün saat 14.30'da basın karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu. Akşener en kısa zamanda kurultaya gideceklerini açıkladı.
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