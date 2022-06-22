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Meral Akşener'den Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili provokatif sözler: Uçak yokmuş, hazırlık yokmuş! İşte yok saydığı o görüntüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2022 12:25
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili provokatif açıklamalarda bulundu. Devlet, yangının ilk çıkış anından itibaren çalışmalarını başlatıp ekipleri bölgeye sevk etti. Gelen görüntülerde uçak ve helikopterin yangına müdahale için alevlerin arasına daldığı görülürken, yüzlerce orman işçisi ve itfaiye ekibi de canlarını alev kapanlarına siper etti. Dün akşamdan itibaren gelen onca müdahale görüntülerine rağmen Meral Akşener bugün, verilen mücadeleyi yok sayıp, hayatlarını ortaya koyan insanların azmini görmezden gelerek "Marmaris'ten felaket haberi geldi. Gelen bilgilere göre yine uçak, hazırlık yok. Yine kontrol odası pozları ve bol miktarda hamaset var." ifadelerini kullandı.
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