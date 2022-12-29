29 Aralık 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "yolun sonu göründü" mesajı! 6'lı masada iş inada bindi
Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunu birkez daha kapattı. İYİ Parti lideri, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda adaylık konusunda net ifadeler kullandı. Akşener sözlerinde "13. cumhurbaşkanı 6'lı masanın önerdiği isim olacak. Hiç merak etmeyin" ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusundaki ısrarlı tavrına karşılık Akşener, ünlü türkücü Musa Eroğlu ile hafızalara kazınan "Yolun Sonu Görünüyor" müziği eşliğinde çektiği video ile yanıt verdi. Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'nun hamlesinde...