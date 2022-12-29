Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "yolun sonu göründü" mesajı! 6'lı masada iş inada bindi

Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunu birkez daha kapattı. İYİ Parti lideri, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda adaylık konusunda net ifadeler kullandı. Akşener sözlerinde "13. cumhurbaşkanı 6'lı masanın önerdiği isim olacak. Hiç merak etmeyin" ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusundaki ısrarlı tavrına karşılık Akşener, ünlü türkücü Musa Eroğlu ile hafızalara kazınan "Yolun Sonu Görünüyor" müziği eşliğinde çektiği video ile yanıt verdi. Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'nun hamlesinde...