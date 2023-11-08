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Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na “hançer” yanıtı: Kalbine vururum

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Giriş: 08.11.2023 15:26
14-28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı masada boy gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" diyen Kılıçdaroğlu’nun sözlerine yanıt geldi. İddialara sert çıkan Akşener, "Hançer işi ortada kaldı. Önce şunu söyleyeyim; eğer bensem o bu güne kadar hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım. Ben herkesin hak ettiği takdirde hançeri kalbine vururum" ifadelerine yer verdi. Sözlerini bir ileri boyuta taşıyan Akşener, Bay Bay Kemal’e meydan okudu.
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