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Meral Akşener'den İYİ Partililere gözdağı: İttifak isteyene gereğini yaparız

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Giriş: 03.10.2023 01:35
CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener öncülüğünde düzenlenen yemekte, '81 ilde ayrı aday' kararının 'geri dönülmez şekilde' kabul edildiğini açıkladı. Akşener'in, bu konuda farklı düşünen ve ittifak isteyen İYİ Partililere gözdağı verdiğini belirten Saymaz, "'Bu konuda farklı düşünenler partinin görüşüne aykırı davranır ve gereği yapılır' denildi." ifadelerini kullandı.
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