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Meral Akşener’den İYİ Partililere gözdağı: CHP ile ittifak isteyen gereği yapılır

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Giriş: 04.10.2023 09:27
Güncelleme:04.10.2023 09:27
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Başkanlık Divanı Üyeleri” ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Meral Akşener, toplantıda yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceklerini bir kez daha vurguladı. Akşener'in "Bu konuda farklı düşünenler varsa partinin görüşüne aykırı davranır ve gereği yapılır" dediği öğrenildi.
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