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Meral Akşener'den İmamoğlu'na adaylık göndermesi: Eli genel merkezde gözü başka mevkilerde...

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Giriş: 18.02.2024 16:21
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da düzenlenen İYİ Parti İstanbul büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım programında CHP'li İBB başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Akşener "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehir yönetemez." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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