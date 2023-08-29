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Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a "İYİ" kazık! İYİ Parti İstanbul ve Ankara'da da aday çıkaracak

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Giriş: 29.08.2023 16:14
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından dağılan CHP-İYİ Parti ittifakı, yerel seçimler öncesi tamamen koptu. 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla CHP ile olan köprüleri tamamen atan İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini açıklamıştı. Akşener'in ardından İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, İstanbul ve Ankara'da da kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi.
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