Meral Akşener’den CHP’ye sert tepki! Geri zekalılık her yerde var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasıyla ilgili süreçte Kılıçdaroğlu'nun olmadığı bir görüntü çizilerek organizasyon yapılmasına ilişkin ilk kez konuştu. Akşener Kılıçdaroğlu'nu aradığını ulaşamadığını belirtirken CHP Genel Başkanının yanındakiler için de "Geri zekalı" yakıştırmasında bulundu.