Meral Akşener'den CHP ve İmamoğlu'na büyük salvo: Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında CHP ve Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Akşener "Bizi engellemeye çalışan Beştepe'de değil Saraçhane" ifadeleriyle İmamoğlu'nu hedef alırken "Biz bu fevkalade cabbar arkadaşları kapalı kapılar ardında aslan kesilip iş icraata gelince meydana gelemeyişleriyle tanıyoruz zaten" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...