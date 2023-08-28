28 Ağustos 2023, Pazartesi
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Meral Akşener'den çelişkili açıklamalar! Önce: iş birliği yapmayacağız, sonra: bazı yerlerde anlaşırız
İYİ Parti lideri Meral Akşener, 6’lı masa ile ittifak konusunda çelişkili açıklamalar yaptı. Hem liderlere "Seçime ayrı adaylarla girelim" çağrısı yaptı hem de "Yerelde ittifak olabilir" mesajı verdi. Meral Akşener'in açıklamalarının yankılarını başkentten A haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.