10 Mayıs 2023, Çarşamba
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Meral Akşener'den bozuk üslupla çirkin gönderme: Süpürgenin sapı ile başka bir şey...
Seçimlere az bir süre kala HDPKK'nın da içinde olduğu yedili koalisyonun sözde milliyetçi partisi İYİ Parti'de Meral Akşener Çanakkale'de vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener hiçbir seçime böyle bir dille gidilmediği konusunda eleştiride bulunurken bozuk bir üslupla göndermede bulundu. Akşener "Özellikle kadınlara sesleniyorum. Bu süpürgelerle, sapını söylemiyorum sapı ile başka bir şey..." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...