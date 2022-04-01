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Meral Akşener’den Başkanlık Divanı operasyonu! Neden değişim yaşandı?

A Haber
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Giriş: 01.04.2022 11:35
İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, Milleti İttifakı’nı eleştirenleri parti yönetiminden uzaklaştırarak teşkilatı da kendine bağlamıştı. İşte bu durum siyasetin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. A Haber de milletvekillerine mikrofon uzatıp görüşlerini sordu.
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