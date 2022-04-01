Meral Akşener’den Başkanlık Divanı operasyonu! Neden değişim yaşandı?

İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, Milleti İttifakı’nı eleştirenleri parti yönetiminden uzaklaştırarak teşkilatı da kendine bağlamıştı. İşte bu durum siyasetin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. A Haber de milletvekillerine mikrofon uzatıp görüşlerini sordu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN